Павел Зибров снял в клипе дочь и ее жениха

Избранница звезды написала сценарий к видео, а 20-летняя дочь сыграла главную роль.

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Народный артист Украины Павел Зибров презентовал новое видео на песню "Викраду".

Об этом пишет ТСН.

Это видео стало подарком артисту к юбилею от дочери Дианы и жены Марины.

Именно избранница звезды написала сценарий к видео, а 20-летняя дочь сыграла главную роль.

"К моему юбилею Дианочка с мамой сделали сюрприз, я даже не знал, что это клип снимается", — отмечает Павел.

Артиста же просто пригласили к участию в съемках, и как заметил Зибров, он до последнего не догадывался о планах семьи.

Главные роли в клипе исполнили ведущий Тимур Мирошниченко, певец и бизнесмен Сергей Ищенко и Диана Зиброва. Запутанный любовный треугольник на экране воплотил оператор Сергей Смычок и режиссер Юрий Движона, который сотрудничал с Ириной Билык.

Павел Зибров называет свою дочь гордостью и "лучшей песней", которую они написали с женой.

Сейчас артист планирует продолжать творческие эксперименты, а также — готовится к концерту в Одессе и обещает батл с Виктором Павликом.

Напомним, Павел Зибров планирует перепеть свой хит с Потапом.