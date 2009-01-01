Павло Зибров организовал громкую вечеринку

Мероприятие напоминало непринужденную дружескую атмосферу на кухне.

Об этом пишет Сегодня.

На презентацию к Павлу пришли — Петр Мага, Алла Кудлай, Владимир Остапчук, Светлана и Виталий Билоножко, Юрий Рыбчинский, Анна Свидирова, Нонна Кондрашова, Андрей Ищенко, Владимир Бебешко и другие.

Мероприятие напоминало непринужденную дружескую атмосферу на кухне, где Павло пел со своей дочерью Дианой и будущем зятем Андреем Ищенко. Супруги Билоножко забрасывали комплиментами, а известный клипмейкер Дижон произнес собственную интерпретацию грузинской мудрости: "Каждый мужчина должен посадить дерево, вырастить сына, построить дом, а каждый уважающий себя клипмекер — снять клип Зиброву".

Напомним, идея клипа принадлежит жене Павла, Марине и дочери Диане. Любимые женщины артиста сделали сюрприз к 60-летию Зиброва и сняли видео на его новую композицию. Музыканта же просто пригласили поучаствовать в роликах к юбилею, и, как заметил Зибров, он до последнего не догадывался о задуманном.

Главные роли в клипе исполнили ведущий Тимур Мирошниченко, певец и бизнесмен Андрей Ищенко и Диана Зиброва. Запутанный любовный треугольник воплотили оператор Сергей Смычок и режиссер Юрий Движона, который сотрудничал с Ириной Билык по клипу "Волшебники".

Меньше чем за сутки клип посмотрели 260 тысяч человек, и видео поднялось на второе место в трендинге Youtube.

Напомним, Павел Зибров планирует перепеть свой хит с Потапом.