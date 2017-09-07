Пенелопа Крус приревновала мужа к Анджелине Джоли

Поговаривают, что Джоли предложили сняться в картине "Невеста Франкенштейна", на главную роль в которой уже утвержден Бардем.

Пенелопа Крус Instagram

За актрисой Анджелиной Джоли уже давно закрепился статус коварной соблазнительницы.

Об этом пишет Woman.ru.

Несмотря на то, что за годы отношений с Брэдом Питтом Энджи остепенилась, жены многих актеров не хотят, чтобы она снималась вместе с ними. Теперь за сохранность своей счастливой семейной жизни переживает Пенелопа Крус: напарницей ее супруга Хавьера Бардема в новой картине может стать Джоли.

На днях инсайдеры сообщили журналистам, что Пенелопа Крус боится, что ее муж Хавьер Бардем увлечется одинокой актрисой.

Поговаривают, что Джоли предложили сняться в картине "Невеста Франкенштейна", на главную роль в которой уже утвержден Бардем. 42-летняя многодетная мама еще не дала своего согласия, но супруга ее потенциального напарника уже переживает, что эта картина станет роковой для их брака. "Анджелина никогда не нравилась Пенелопе из-за ее репутации. Крус считает ее лицемерной и самовлюбленной. Одна только мысль о том, что Бардем может сняться в одном фильме с Джоли, сводит ее с ума", — сообщил аноним американским репортерам.

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)Сен 7 2017 в 1:48 PDT

Напомним, что ровно год назад Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Ходили слухи о том, что у актрисы и режиссера роман с обеспеченным английским филантропом, но эта информация так и не подтвердилась. По словам звезды фильма "Малефисента", сейчас она сосредоточена на своем здоровье и воспитании шестерых детей.

Напомним, Анджелина Джоли впервые рассказала о жизни после развода.