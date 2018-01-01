Перекроил лицо: пластический хирург рассказал, какие операции делал Валерий Леонтьев

Специалист считает, что певец делал минимум три манипуляции.

Леонтьев сделал не одну операцию, утверждает хирург Фото: mk.ru

Российский певец Валерий Леонтьев, который отпраздновал свое 69-летие, шокировал поклонников своим внешним видом. Последним снимком, на котором видны все изменения артиста, поделилась в Instagram актриса Елена Яковлева. Однако многие с трудом узнали на фото Леонтьева - артиста перепутали с женщиной.

Что случилось с лицом артиста, и к каким манипуляциям он прибегал, "Комсомольская правда" решила выяснить у пластического хирурга Гайка Бабаяна.

"Известно, что певец не раз прибегал к помощи моих коллег и косметологов, - Он колол ботокс (препарат для инъекций, блокирует мимику лица в проблемных зонах. - Ред.) в лоб, делал блефаропластику (пластическая операция по удалению излишков кожи и жировой ткани с верхнего или нижнего века или изменению разреза глаз. - Ред.). Скорее всего, имеют также место подтяжка нижней части лица и филлеры в губы (инъекционный препарат, который используется как наполнитель для коррекции. - Ред.). Не забывает певец и о зубах - это виниры (фарфоровые пластинки, замещающие внешний слой зубов. - Ред.) или полноценная керамика", - отметил Бабаян.

Одно из последних фото, на которых фаны не узнали своего кумира instagram.com/e.a.yakovleva777

Судя по фото, артист постоянно посещает косметологов, пластического хирурга и стоматолога и продолжает битву за молодость.

Дерматолог Марта Орлова отметила, что Леонтьев мог решиться и на операцию по удалению комков Биша, то есть жировых отложения в области щек.

"Если посмотреть прошлогодние фотографии Леонтьева, то его лицо было несколько одутловатым за счет щек. Предполагаю, что, кроме подтяжки кожи, он еще делал липофилинг, то есть с помощью своего же жира, взятого из других частей тела, добавил объем в скулы, в носослезные и носогубные складки, чтобы придать лицу более моложавую форму. Но, к сожалению, липофилинг часто дает избыточную отечность, поэтому лицо порой кажется неестественно объемным", - объяснила дерматолог.

Она добавила, что из-за удаления подкожного жира его черты лица стали более женственными, вот его и путают с женщиной. Тем более, специалист также не советует певцу увеличивать губы, иначе сравнений с женщиной не избежать.

Валерий Леонтьев в 1982 году Фото: РИА Новости

Ранее стало известно, что жена Леонтьева умоляла его бросить сцену.