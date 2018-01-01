Переломы и ушибы: в Одессе борются за жизнь певца Глобина, упавшего с 4-го этажа

У Ярослава Глобина вывих правого плеча, перелом лодыжки, перелом ноги, перелом шейки бедра, многочисленные ушибы тазобедренного сустава.
В настоящее время медики Одесской городской клинической больницы №1 борются за жизнь пострадавшего исполнителя, сообщили УНИАН его родственники.
У потерпевшего сильное воспаление легкого и скопление жидкости, из-за чего медики не могут зафиксировать сломанные ребра. Также у Глобина вывих правого плеча, перелом лодыжки, перелом ноги, перелом шейки бедра, многочисленные ушибы тазобедренного сустава, многочисленные повреждения тканей, ссадины, ушибы и сотрясение мозга? говорится в сообщении.
При этом в настоящее время состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.
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