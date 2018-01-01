Легендарную группу русского рока после аварии в полном составе доставили в больницу

У музыкантов тяжелые травмы.

Участники российской рок-группы "Пикник" попали в ДТП по пути из Владимира в Рязань, где музыканты должны были давать концерт.

Об инциденте сообщила Елена Буняшина, директор Рязанской областной филармонии порталу ТАСС.

"Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен", — рассказала Буняшина.

Инцидент произошел днем в районе Гусь-Хрустального во Владимирской области на 50-м километре дороги Владимир-Тума.

Микроавтобус Volkswagen с музыкантами столкнулся с кроссовером Honda, в результате чего минивэн вылетел в кювет. Музыканты с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Представитель "Пикника" Виктор Домбровский заявил, что музыканты получили серьезные травмы.

"Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", — подчеркнул он.

По сообщению Telegram-канал 112, в аварии пострадали пять человек - лидер группы Эдмунд Шклярский, а также весь основной состав "Пикника" вместе с директором музыкантов.

Так, у Эдмунда Шклярского, вокалиста и клавишника Станислава Шклярского и директора коллектива Владимира Сафронова ушибы, ссадины и сотрясение главного мозга.

Басс-гитарист Марат Корчемный получил лишь ушибы и ссадины.

Больше всего досталось барабанщику Леониду Кирносу – у него перелом позвоночника.

Группа "Пикник" сформировалась в 1978 году. В текущий состав коллектива входят фронтмен Эдмунд Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский. В дискографии "Пикника" 22 студийных альбома.