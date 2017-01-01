"Переживаем за его здоровье". Домогарова не узнали поклонники, фото

Актер сменил прическу, имидж и стал соответствовать своему возрасту.

Поклонники Александра Домогарова заметили, что процесс старения естественен для каждого Фото: womanhit.ru

Известный актер Александр Домогаров посетил один из светских раутов, на котором разочаровал почитателей своего таланта внешним видом.

Совместный снимок с 54-летним Александром Домогаровым опубликовала в Instagram певица Катя Лель.

"С потрясающим актером Александром Домогаровым", — так автор подписала снимок.

Подписчики исполнительницы начали писать в комментариях, что не узнали бы ее спутника на фото, если бы она предусмотрительно не подписала снимок.

"Переживаем за его здоровье. Катя, скажите, с Александром все в порядке?" — интересовались фанаты.

Лель вынуждена была ответить многочисленным комментаторам, которые утверждали, что Домогаров "сдал" или серьезно болен.

"Люди, дорогие мои! Очень прошу вас относиться к каждому известному человеку в моем аккаунте с уважением! Посмотрите на себя в зеркало: вы идеал или вы молодеете и не меняетесь с годами?! Будьте добры и разумны! Благодарю, если услышите меня!" — написала Лель.

Ниже некоторые подписчики согласились с певицей. Высказывались гипотезы, что Домогаров просто постарел или сменил прическу и имидж для новой роли в очередном фильме.

Напомним, ранее поклонников заинтриговала известная исполнительница Вера Брежнева. Она опубликовала фото с новой прической и загадочным комментарием к нему.