Пэрис Хилтон похвасталась снимком в соблазнительном платье

Фото знаменитости в соцсети собрало десятки тысяч лайков.

Пэрис Хилтон позировала в шелковом платье instagram.com/parishilton

Знаменитая американская фотомодель, певица, актриса, наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels — Пэрис Хилтон — выложила в Интернет фотографию, на которой она позирует в соблазнительном шелковом платье.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов он собрал почти 60 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена стоящей в темно-бирюзовом наряде, изюминкой которого можно назвать смелые кружева на груди и на бедре.

Пэрис Хилтон позировала в шелковом платье Скриншот с instagram.com/parishilton

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.

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