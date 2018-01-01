Пэрис Хилтон похвасталась снимком в соблазнительном платье

Фото знаменитости в соцсети собрало десятки тысяч лайков.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов он собрал почти 60 тысяч лайков.
На фото исполнительница запечатлена стоящей в темно-бирюзовом наряде, изюминкой которого можно назвать смелые кружева на груди и на бедре.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.
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