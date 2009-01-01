Сегодня, 12:12 RSS

Пэрис Хилтон покрасилась в золотой цвет и полностью обнажилась

Сегодня, 11:00

Хилтон выпускает под своим именем как духи, так и целую косметическую линию.

Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон Instagram
Светская львица Пэрис Хилтон последнее время не только наслаждается обществом бойфренда Криса Зилка, но и занимается продвижением мужской версии своего аромата Gold Rush.

Об этом пишет Сплетник.

Для этого 36-летняя американская актриса примерила провокационный образ, навеянный эстетикой данного парфюма.

Пэрис опубликовала в Instagram два кадра, для создания которых полностью разделать и покрасила себя в золотой цвет. В таком виде наследница гостиничной империи предстала на фоне пустынного пейзажа.

Пэрис Хилтон
Instagram

К слову, Хилтон выпускает под своим именем как духи, так и целую косметическую линию, в которой представлены различные продукты и средства для макияжа. Судя по дизайну упаковки, к золотому цвету Пэрис относится с особым трепетом, поскольку для многих деталей выбирает именно его.

Пэрис Хилтон
Instagram

Напомним, в Сеть попали личные фото обнаженной голливудской звезды.

Теги:  
Пэрис Хилтон, золотой цвет, обнажилась
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...