Пэрис Хилтон позировала с почти обнаженной грудью, фото

Снимок знаменитости в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Девушка поделилась снимком из Международного аэропорта им. Джона Кеннеди, расположенного в американском Нью-Йорке, говорится на ее странице в Instagram.
На фото манекенщица запечатлена в блестящем наряде с почти обнаженной грудью, которая оказалась в центре внимания. Снимок собрал десятки тысяч лайков.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.
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