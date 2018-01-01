Пэрис Хилтон позировала в купальнике с очень глубоким вырезом, фото

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1 / 3 Пэрис Хилтон сфотографировалась в купальнике с очень глубоким вырезом (instagram.com/parishilton)

Снимки знаменитости в соцсети собрали десятки тысяч лайков.

Пэрис Хилтон сфотографировалась в купальнике с очень глубоким вырезом instagram.com/parishilton

Знаменитая американская фотомодель, певица, актриса, наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels — Пэрис Хилтон — выложила в Интернет фотографии, на которых она позирует в купальнике с очень глубоким v-образным вырезом.

Снимки были сделаны на французском острове Сен-Бартелеми, за 12 часов они собрали более 55 тысяч лайков.

На фото знаменитость запечатлена в темном купальнике возле пальм, она прикрыла плечи парео.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.

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