Пэрис Хилтон позировала в купальнике с очень глубоким вырезом, фото

Снимки знаменитости в соцсети собрали десятки тысяч лайков.
Снимки были сделаны на французском острове Сен-Бартелеми, за 12 часов они собрали более 55 тысяч лайков.
На фото знаменитость запечатлена в темном купальнике возле пальм, она прикрыла плечи парео.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram