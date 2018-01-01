Пэрис Хилтон прилетела во Львов и восхитилась его красотами: фото

Светская львица несколько дней будет находиться в Украине.

Пэрис Хилтон понравился Львов Фото: Facebook/Виктория Балицкая

Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла 30 марта в международный аэропорт "Львов".

О прибытии звезды мирового масштаба во Львов написали в Facebook местные жители, которые находились в момент прилета в аэропорту.

Хилтон была одета по-летнему, поскольку в Украину прибыла из Турции, куда ранее добиралась из Лос-Анжелеса.

Знаменитость вместе с ее молодым человеком, голливудским актером Крисом Зилком пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля. Мероприятие запланировано на субботу, 31 марта.

Отмечается, что Хилтон прибыла в Украину и для того, чтобы сыграть DJ-сет на благотворительном концерте в пользу учреждения, которое оказывает помощь одиноким матерям.

По приезду Хилтон опубликовала живописное фото Львова с высоты птичьего полета, добавив искреннюю подпись: "Просто приземлились во Львове в Украине. Такой красивый город".

Фото: Instagram/Пэрис Хилтон

Ранее сообщалось, что Хилтон заявляла о намерениях приехать в Украину с женихом, у которого есть украинские корни. Они планируют отыскать во Львове места, где жил дедушка возлюбленного американской светской львицы.