Пэрис Хилтон в необычном платье "засветила" грудь, фото

Снимки знаменитости в соцсети собрали десятки тысяч лайков.

Пэрис Хилтон в бассейне позировала в необычном платье Скриншот с instagram.com/parishilton

Знаменитая американская фотомодель, певица, актриса, наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels — Пэрис Хилтон — выложила в Интернет фотографию, на которой позирует в необычном платье в бассейне.

Снимок был сделан в американском городе Беверли-Хиллз, за восемь часов он собрал более 33 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото манекенщица запечатлена стоящей в бассейне, лямка платья не полностью прикрыла ее левую грудь.

Пэрис Хилтон в бассейне позировала в необычном платье Скриншот с instagram.com/parishilton

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.

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