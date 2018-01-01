Пэрис Хилтон в необычном платье "засветила" грудь, фото

Снимки знаменитости в соцсети собрали десятки тысяч лайков.
Снимок был сделан в американском городе Беверли-Хиллз, за восемь часов он собрал более 33 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.
На фото манекенщица запечатлена стоящей в бассейне, лямка платья не полностью прикрыла ее левую грудь.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.
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