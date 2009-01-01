Первый прямой эфир "Танців з зірками" проведут Юрий Горбунов и Тина Кароль

Наталья Могилевская призналась, что занимается по 12 часов в день.

Тина Кароль и Юрий Горбунов Пресс-служба

27 августа в 21.00 на телеканале "1+1" состоится грандиозная премьера обновленных легендарных "Танців з зірками".

Во время премьерного выпуска "Танців з зірками" будут раскрыты интриги проекта, которые держались в строгой тайне, и наконец станет известно, с кем в парах выйдут на паркет звездные участники.

Команда проекта готовит много сюрпризов, среди которых возвращение легендарной пары ведущих — популярной певицы и тренера "Голосу країни-7" Тины Кароль и Юрия Горбунова, которые вместе проведут первый прямой эфир "Танців з зірками". Также певица выступит со специальным шоу-номером из всеукраинского тура в поддержку нового альбома "Интонация" и представит песню "Дикая вода".

В свою очередь, любимец публики и судья "Танців з зірками" Monatik удивит зрителей телеканала "1+1" зажигательным танцевальным выступлением под песню "Vitamin D", клип на которую собрал миллион просмотров на Youtube за один день.

Среди стилей, которые выполнят звезды: зажигательная самба, нежный вальс, чувственная румба, эмоциональный пасодобль, страстное аргентинское танго, джайв, бродвей, контемп, поп-джаз и даже хип-хоп. Каждая постановка будет сопровождаться живым исполнением оркестра и вокалистов "Голосу країни".

По правилам проекта репетиции участников начались за две-три недели до первого прямого эфира, и в сети уже появились первые фото звезд с репетиций.

Интересно, что Наталья Могилевская призналась, что занимается по 12 часов в день, а Оля Полякова и Сергей Бабкин из-за плотного рабочего графика тренируются во время гастролей.

Напомним, по правилам проекта, десять профессиональных танцоров составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Выполнение десяти танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри.

Во время премьерного выпуска "Танців з зірками" ни одна пара не покинет паркет. Для того, чтобы определить танцевальный уровень пар, во время первого прямого эфира баллы танцовщикам будет выставлять только судейская тройка, а зрительское голосование начнется со второго прямого эфира. Кто из звездных участников покинет проект, станет известно по суме результатов зрительского голосования и баллов профессионального жюри в конце второго прямого эфира.

В рамках #танціззіркамиchallenge в течение нескольких месяцев популярные звезды украинского шоу-бизнеса передавали друг другу танцевальную эстафету, публикуя яркие и забавные видео в своих социальных сетях, и таким образом приглашая артистов к участию в "Танцях з зірками" на телеканале "1+1".

Уже известен полный состав судей проекта, в который вошли любимец публики и тренер "Голосу. Діти-4" Monatik, всемирно известная балерина Екатерина Кухар и профессиональный хореограф Влад Яма.

На главный паркет страны в качестве звездных участников выйдут: певица Наталья Могилевская, ведущий трэвел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, украинский шоумен Александр Скичко, певица и тренер "Голосу. Діти-4" Надя Дорофеева, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, психолог Наталья Холоденко, певица Камалия, "суперблондинка" Оля Полякова, актер и участник "Лиги Смеха" Юрий Ткач и певец и тренер "Голосу країни-7" Сергей Бабкин.

Пары звездным участникам составят: победительница первого сезона "Танців з зірками" Алена Шоптенко, мастер спорта по бальным танцам Анна Паламарчук, хип-хоп танцор Степан Мисюрка, танцовщик, обладающий почти всеми стилями танца, Евгений Кот, Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко, призер чемпионатов Украины и Европы по бальным танцам Виталий Загоруйко, чемпионка Украины по танцевальной дисциплине "Funky" Илона Гвоздева, чемпион Украины по бальным танцам Дмитрий Жук и финалист открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии Игорь Кузьменко.

Новый сезон легендарного проекта "Танці з зірками" будет поражать зрителей современными танцами и неповторимыми постановками, яркими костюмами и новыми непревзойденными декорациями.