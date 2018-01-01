"Перышки классные!". Вера Брежнева покрасовалась в образе черного лебедя

Снимок исполнительницы в соцсети собрал много лайков.

Вера Брежнева позировала в образе черного лебедя instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась в Сети фотографией, на которой она запечатлена в образе черного лебедя.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 100 тысяч лайков.

"Черный лебедь", — подписала фото артистка.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Перышки классные! Вера, Вы как всегда бесподобны", — считает knits_galka.

"Вера, вы очаровательны!", — отметила kylmaria. "Бомбовая ты, Вера", — написал sunikphoto.

Вера Брежнева позировала в образе черного лебедя instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть снимки можно здесь.

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