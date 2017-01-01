Песня украинской группы вошла в топ-7 самых популярных хитов в мире

В рейтинге на сайте The Pudding опубликована карта с самыми популярными музыкальными клипами.

Композиция "Время и Стекло" вошла в топ-7 самых популярных Пресс-служба

Композиция известной украинской группы "Время и Стекло" под названием "Тролль" вошла в топ-10 самых популярных в мире, заняв 7-ю место.

В рейтинге на сайте The Pudding опубликована карта с самыми популярными музыкальными клипами декабря 2017 года по регионам. Композиция украинского дуэта заняла седьмое место в топ-10 мира.

Клип украинского коллектива, представленный в конце октября 2017 года, набрал более 75 млн просмотров в YouTube. "Ты меня не тролль, послушай", — поется в песне.

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В Европе в декабре невероятную популярность также обрел британский певец Эд Ширан с композицией "Perfect".

Напомним, ранее в Сети стал популярны снятый в Киеве клип французского рэпера.