Песня украинской группы вошла в топ-7 самых популярных хитов в мире

В рейтинге на сайте The Pudding опубликована карта с самыми популярными музыкальными клипами.
В рейтинге на сайте The Pudding опубликована карта с самыми популярными музыкальными клипами декабря 2017 года по регионам. Композиция украинского дуэта заняла седьмое место в топ-10 мира.
Клип украинского коллектива, представленный в конце октября 2017 года, набрал более 75 млн просмотров в YouTube. "Ты меня не тролль, послушай", — поется в песне.
В Европе в декабре невероятную популярность также обрел британский певец Эд Ширан с композицией "Perfect".
Напомним, ранее в Сети стал популярны снятый в Киеве клип французского рэпера.