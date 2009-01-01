Песню Арсена Мирзояна просят вернуть в финал нацотбора на "Евровидение-2017"

Автор документа, некий Гончаров Владимир Викторович, утверждает, что его маленькие дети постоянно напевают песню.
Следующая петиция появилась на сайте официального интернет-представительства президента.
На сайте Петра Порошенко появилась петиция, с просьбой разрешить артисту стать финалистом украинского отбора.
Автор документа, некий Гончаров Владимир Викторович, утверждает, что его маленькие дети постоянно напевают песню, с которой Арсен выступил в полуфинале, поэтому после конкурса ее будет петь вся Европа.
Напомним, Кириленко прокомментировал увольнение киевских организаторов "Евровидения-2017".