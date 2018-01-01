Певец Melovin назвал самую красивую женщину в мире

Красота — это не только то, что можно увидеть, полагает Бочаров.

Певец Melovin считает свою маму самой красивой женщиной в мире УНИАН

Певец Melovin (Константин Бочаров), который представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", заявил, что считает самой красивой женщиной в мире свою маму.

Красота — это не только то, что можно увидеть, но также то, что чувствуешь, рассказал он Viva!.

"Может быть, я вас удивлю, но самая красивая женщина для меня — это моя мама…", — отметил артист.

По словам исполнителя, для него является неправильным "говорить о красоте, подразумевая только внешние данные". "Я считаю, что красота — понятие целостное, и она исходит, прежде всего, изнутри", — добавил Бочаров.

Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал Melovin, на втором месте оказалась певица Tayanna (Татьяна Решетняк), а третье заняла группа Kadnay.

В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, уже названы его ведущие.