Певица Alyosha эротично станцевала в новом видео

Оказывается, Alyosha специально училась, чтобы раскрепощенно чувствовать себя в танце.

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сняла новый клип на песню "Калина".

В этом видео артистка предстала в новом для себя амплуа — она танцует.

"Этот клип — нечто совершенно новое для меня, ведь здесь я впервые пробую себя в новом амплуа — я танцую!", — рассказывает певица.

И, судя по бэкстейджу со съемок, не обошлось и без легкой эротики — откровенные движения певицы и ее подтанцовки смотрятся действительно непривычно.

Оказывается, Alyosha специально училась, чтобы раскрепощенно чувствовать себя в танце. Ежедневные хореографические репетиции певицы и группы афро-украинцев под руководством хореографа-постановщика Ольги Рыженко (создавала постановки для дуэта "Время и Стекло", группы Мозги и других звезд) не прошли зря.

"Мы снимались весь световой день, танцевали, повторяя различные движения. В конце дня все были уставшие, но счастливые, ведь мы все сняли именно так, как изначально планировали! Спасибо всей нашей команде", — не скрывает удовольствия от проделанной работы Alyosha.

Автор клипа — режиссёр Александр Филатович, который и раньше сотрудничал с Alyosha и снял для нее несколько запоминающихся работ.

Напомним, горячая Алина Гросу презентовала откровенное видео.