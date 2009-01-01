Певица Alyosha эротично станцевала в новом видео

Оказывается, Alyosha специально училась, чтобы раскрепощенно чувствовать себя в танце.
В этом видео артистка предстала в новом для себя амплуа — она танцует.
"Этот клип — нечто совершенно новое для меня, ведь здесь я впервые пробую себя в новом амплуа — я танцую!", — рассказывает певица.
И, судя по бэкстейджу со съемок, не обошлось и без легкой эротики — откровенные движения певицы и ее подтанцовки смотрятся действительно непривычно.
Оказывается, Alyosha специально училась, чтобы раскрепощенно чувствовать себя в танце. Ежедневные хореографические репетиции певицы и группы афро-украинцев под руководством хореографа-постановщика Ольги Рыженко (создавала постановки для дуэта "Время и Стекло", группы Мозги и других звезд) не прошли зря.
"Мы снимались весь световой день, танцевали, повторяя различные движения. В конце дня все были уставшие, но счастливые, ведь мы все сняли именно так, как изначально планировали! Спасибо всей нашей команде", — не скрывает удовольствия от проделанной работы Alyosha.
Автор клипа — режиссёр Александр Филатович, который и раньше сотрудничал с Alyosha и снял для нее несколько запоминающихся работ.
Напомним, горячая Алина Гросу презентовала откровенное видео.