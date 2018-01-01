Певица Alyosha снялась топлес в новом lyric-video

На певице из одежды были лишь нюдовые трусы.

Alyosha снялась топлес в новом lyric-video instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Елена Кучер-Тополя, известная под псевдонимом Alyosha , представила новое lyric-video, в котором снялась топлес.

На своем YouTube-канале знаменитость выставила трек "Текіла", и lyric-video на него. В ролике исполнительница предстает в очень нежном и одновременно смелом образе. Alyosha снялась топлесс, однако, грудь прикрывала руками. Из одежды на артистке лишь трусы.

"И пусть зазвучит музыка, разбудит чувства и плечи обнимет тот, кто пробуждает ураганы внутри. И станут ненужными ни чары, ни приворотное зелье. Только мелодия тела и страсть, чистая как горящая текила!", - прокомментировала новую работу певица.

Также Alyosha обещает выпустить клип на новую композицию "Текіла". Пока подготовка к съемкам находится на финальном этапе. Режиссером видео станет Инна Грабар.

Поклонники уже успели оценить новую работу артистки, и поделились мнениями в комментариях под видео.

"Текила" очень откровенная, мне нравится", "Очень красиво! Умничка", "Саунд очень крутой, современные ритмы, мощный голос", "Класс, добавлю себе в плейлист. И видео просто агонь, хоть и очень откровенное, но очень женственное", "Все, вот эта песня у меня в голове, просто супер как всегда на высоте , молодчинка", - писали юзеры.

Ранее Alyosha удивила сменой имиджа и призвала поклонников присоединиться.