Певица Анастасия Приходько решила удариться в политику

Политика для меня — большая ответственность, заявила Приходько.

Анастасия Приходько решила пойти в политику Главред

Украинская певица Анастасия Приходько , которая является противницей артистов-предателей в украинском шоубизе, заявила, что через некоторое время пойдет в политику.

При этом ее интересует социальная сфера, рассказала Приходько в интервью Gazeta.ua.

"Размышляю еще. Пока хочу быть там, где я нужна больше. Политика для меня — большая ответственность. Нельзя идти в политику, если не разбираешься в том или ином вопросе. Надо очень много знать и уметь. Хочу помогать детям ... матерям-одиночкам, например. Хоть как-то улучшить их жизнь. Сколько детей нуждаются не столько в помощи, сколько в любви. Любви много не бывает ... Но мне действительно хочется делать это как политик, чтобы иметь рычаги для улучшения их жизни", — подчеркнула она.

Напомним, ранее Приходько заявила о своем возмущении из-за выступлением Ани Лорак в Киеве.