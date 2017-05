Певица Ариана Гранде предложила финансовую помощь родственникам жертв теракта в Манчестере

Американская певицапредложила близким погибших во время кровавого теракта в Манчестере финансовую помощь.

Соответствующее сообщение появилось на фан-странице Гранде в Twitter.

Артистка хочет оплатить похороны жертв трагического события.

"Новости от Арианы: Ариана нашла семьи, близкие которых умерли прошлой ночью. Она собирается оплатить похороны", — говорится в сообщении.

News on Ariana: Ariana has reached out to the families who's loves ones died last night....she is gonna pay for the funerals! pic.twitter.com/lmGHt4GbEg