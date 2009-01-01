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Певица Ариана Гранде предложила финансовую помощь родственникам жертв теракта в Манчестере

Сегодня, 13:29

По свидетельствам очевидцев, эпицентр был в фойе концертного комплекса сразу в толпе людей.

Ариана Гранде
Ариана Гранде Instagram
Американская певица Ариана Гранде предложила близким погибших во время кровавого теракта в Манчестере финансовую помощь.

Соответствующее сообщение появилось на фан-странице Гранде в Twitter.

Артистка хочет оплатить похороны жертв трагического события.

"Новости от Арианы: Ариана нашла семьи, близкие которых умерли прошлой ночью. Она собирается оплатить похороны", — говорится в сообщении.


По свидетельствам очевидцев, эпицентр был в фойе концертного комплекса сразу в толпе людей, которые покидали мероприятие.

Напомним, западные СМИ показали фото смертника, устроившего теракт в Манчестере.

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Ариана Гранде, теракт, Манчестер
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