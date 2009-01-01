Певица Ариана Гранде предложила финансовую помощь родственникам жертв теракта в Манчестере

По свидетельствам очевидцев, эпицентр был в фойе концертного комплекса сразу в толпе людей.
Соответствующее сообщение появилось на фан-странице Гранде в Twitter.
Артистка хочет оплатить похороны жертв трагического события.
"Новости от Арианы: Ариана нашла семьи, близкие которых умерли прошлой ночью. Она собирается оплатить похороны", — говорится в сообщении.
News on Ariana: Ariana has reached out to the families who's loves ones died last night....she is gonna pay for the funerals! pic.twitter.com/lmGHt4GbEg— Ariana Updates! (@ArianaDailyWW) 23 мая 2017 г.
По свидетельствам очевидцев, эпицентр был в фойе концертного комплекса сразу в толпе людей, которые покидали мероприятие.
Напомним, западные СМИ показали фото смертника, устроившего теракт в Манчестере.