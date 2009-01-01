Певица Бейонсе собралась рожать дома

Певица замужем за Jay-Z с 2008 года.

Instagram

Американская певица Бейонсе намерена рожать в домашних условиях.

Об этом пишет Radar Online.

По сообщению инсайдеров, певица хочет сделать роды менее стрессовыми, и ее супруг, рэпер Джей-Зи, сам предложил жене рожать в их особняке в Лос-Аджелесе.

Как рассказало приближенное к семье певицы лицо, муж певицы рэпер Jay-Z оформил одну из комнат под родильный зал.

О своей беременности Бейонсе сообщила в Instagram.

Певица замужем за Jay-Z с 2008 года. У пары есть дочь Блю Айви Картер. Она родилась 7 января 2012 года.

Напомним, будущие дети Бейонсе будут спать в золотых колыбелях за 76 тысяч евро.