Певица Бужинская снялась в фотосессии в элегантном купальнике: фото

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1 / 4 Катерина Бужинская попробовала стать Катрин Денев (Фото: Табло ID)

Исполнительница примерила нестандартный сценический образ.

Катерина Бужинская попробовала стать Катрин Денев Фото: Табло ID

Украинская певица Екатерина Бужинская продемонстрировала публике фотосессию, в которой она снялась в нехарактерном для своего творчества образе.

Как пишет Табло ID , знаменитость использовала свою схожесть с французской актрисой Катрин Денев.

Автором съемки стала фотограф Олеся Искова. Она сняла 39-летнюю певицу в обольстительном боди и огромной шляпе от дизайнера Леси Патоки. Фотосессия была выполнена в черно-белых тонах

На одном из фото Екатерина снялась с певцом Олегом Верди, с которым она записала дуэт.

"Я сразу же откликнулась на это предложение по трем причинам: я в таком образе еще никогда не была, меня такой даже мой муж не видел. Я считаю Катрин Денев очень красивой женщиной. И я обожаю черно-белые фотографии. У них есть магия - они помогают показывать душу человека и очень точно передавать эмоции, что не под силу цветным снимкам ", - отметила певица.

Напомним, ранее Бужинская, после рождения близнецов, показала прекрасную фигуру в купальнике во время отпуска с мужем Дмитрием на острове Тасос в Эгейском море.

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