Певица Гайтана показала подросшую маленькую дочь

< > < >



1 / 3 Гайтана Эссами показала новые фото дочери (instagram.com/gaitana_music)

Я хочу, чтобы рождественское настроение сопровождало нас весь год, отметила артистка.

Гайтана Эссами показала новые фото дочери instagram.com/gaitana_music

Украинская певица Гайтана Эссами выложила в Интернет фотографии своей подросшей маленькой дочери — Сапфир-Николь.

На одном из снимков малышка лежит в кроватке в новогодней шапке, а на другом — в коляске у елки, свидетельствуют фото, размещенные в Instagram артистки.

"Я хочу, чтобы рождественское настроение сопровождало нас весь год, поскольку праздников и подарков много не бывает", — подписала одно из них исполнительница.

Напомним, Гайтана Эссами родила дочь 8 июля 2017-го. В конце октября того же года певица впервые показала лицо Сапфир-Николь, а до этого фотографировала ребенка со спины.