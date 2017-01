Певица Illaria презентовала песню для "Евровидения-2017"

Впервые певица участвовала в национальном отборе в 2014 году.

Певица Illaria Пресс-служба

Певица Illaria рассказала, что вернуться к песенному конкурсу "Евровидение" ее заставил новый путь в творчестве, благодаря которому и появилась автобиографическая песня Thank You for My Way.

Талантливые авторы Иван и Анна Розины воплотили жизненную историю певицы в чувственную и эмоциональную песню, где гармонично сочетается этно-стиль Illaria с современным европейским звучанием.

"В этой песне воспетая личная история, тот путь, благодаря которому я встретила важнейший подарок в жизни — любовь. С детства многим я казалась странной и непонятной, из-за чего часто чувствовала себя белой вороной. И только музыка была единственной моей утешением. Мне хорошо известно чувство одиночества. Я прекрасно понимаю, как сложно преодолевать свой путь в темноте. И я продолжала идти, потому что твердо решила не изменять себе и своим мечтам. И как вознаграждение за мою волю и усилия получила сильное плечо понимающего друга, который превратил камни под ногами на цветы. Сегодня я очень благодарна судьбе за мой путь. Я уверена, что песня Thank You for My Way будет близка многим, и я надеюсь, что именно она лучше всего отразит сущность украинской души", — прокомментировала Illaria.

Напомним, что впервые певица решила выступить в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" в 2014 году с авторской песней "I'm alive" ("Я живой"). Illaria была единственной из всех участников, кто исполнил песню на двух языках — английском и украинском.

Напомним, MamaRika презентовала песню для "Евровидения".