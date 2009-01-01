Певица Кончита Вурст решила остаться мужчиной

Такие перемены грядут после выхода нового альбома Кончиты.

Кончита Вурст Instagram

Победитель "Евровидения-2014" Кончита Вурст заявила о своем желании вновь стать мужчиной.

Об этом пишет Ivona.

Австрийская певица Кончита Вурст, известная своим экстравагантным внешнем видом, решила избавиться от своего сценического имиджа.

"Бородатая" 28-летняя исполнительница планирует начать сольную карьеру под своим настоящим именем — Томом Нойвиром.

Такие перемены грядут после выхода нового альбома Кончиты.

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"С этой женщиной, с которой победил на Евровидении, я всего достиг. От нее мне больше ничего не нужно. Я думаю над созданием новой персоны, поэтому Кончиту я должен убить. Я в поисках того занятия, в котором я буду действительно хорош. Именно поэтому Том и взбунтовался против нее", — заявила травести-артистка журналистам немецкого издания Die Welt.

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Кроме того, Вурст общалась с корреспондентами уже в облике мужчины. Как отметил Том, его мужское начало постепенно дает о себе знать, и это привело его к состоянию творческого поиска.

Напомним, Верка Сердючка и Кончита Вурст зажгли на концерте в Люксембурге.