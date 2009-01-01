Певица Lama призналась, что ее бойфренд на 15 лет младше нее

Артистка поделилась рецептом молодости.

Украинская певица Lama в интервью немецкому изданию Bild рассказала, что помогает ей так хорошо выглядеть в свой 41. Так, Наталья Дзенькив, которую недавно задержали в аэропорту Турции из-за возраста , заверила, что ее тела никогда не касался пластический хирург.

"Меня немного раздражают все эти упоминания о пластических хирургах, я никогда не обращалась к ним и не собираюсь! Для того, чтобы убедить самых больших пессимистов, я готова принять участие в телешоу, где пластический хирург осмотрит меня и сделает выводы о вмешательстве", – рассказала Lama.

В то же время исполнительница предположила, что молодо ей позволяет выглядеть любимый мужчина, который на 15 лет младше нее.

"Возможно, отцовские гены, а возможно и то, что сейчас со мной рядом человек, который делает меня счастливой. Он на 15 лет моложе меня, но, будем откровенны, это только улучшает наши отношения и сексуальные тоже. Мы наслаждаемся пребыванием друг с другом каждый день и каждую ночь. Для меня чрезвычайно важно чувствовать, что мужчина, с которым я занимаюсь любовью, любит меня. Поэтому это именно тот случай", - сказала Дзенькив.