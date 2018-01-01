Певица Максим уходит со сцены: названа причина

Артистка взяла бессрочный творческий отпуск.

Артистка назвала причиной ухода проблемы со здоровьем, что конкретно случилось со звездой, не раскрывается Фото: inforeactor.ru

Российская певица МакSим объявила о том, что уходит в бессрочный творческий отпуск из-за проблем со здоровьем. Что конкретно произошло со звездой, неизвестно.

Из-за ухудшения состояния здоровья, артистке даже пришлось отменить запланированные концерты в нескольких российских городах, ей не удалось принять участие в фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах, и певица не смогла присутствовать на ежегодной встрече с поклонниками в свой день рождения, передает StarHit.ru.

На прощание МакSим собирается презентовать новый клип на песню "Здесь и сейчас", а все свое свободное время артистка будет посвящать детям, и восстанавливать здоровье, чтобы вскоре после выздоровления снова заняться творчеством.

Представители артистки пока не комментирует ее состояние, но уверяют, что поводов для сильного беспокойства нет.

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