Певица Натали не может себе простить вынужденный аборт

Исполнительница признается, что с трудом преодолела личную драму.

Натали жалеет о содеянном Открытые источники

Известная российская певица Натали рассказала о том, как чрезмерная активность в работе стала для нее причиной потери еще не появившегося на свет ребенка

"Я пыталась не рассказывать все эти годы… У меня другая профессия, но я не сумела спасти ребенка. Срок был два с половиной месяца, неживой плод. Страшная новость… Тут тянуть некуда было, могло начаться заражение крови. Я, когда поехала на этот вынужденный аборт, позвонила маме и сестре и просила: "Помолитесь за меня", - рассказала исполнительница в рамках программы "Секрет на миллион".

Певица созналась, что из-за большой загруженности на концертах старалась не обращать внимание на недомогание и в больницу попала уже в критический момент. Экстренная ситуация вынудила ее согласиться на аборт.

"Мне, казалось, что умру. Я очень просила прощения у ребенка", - рассказала она.

Натали утверждает, что эту трагическую историю, даже спустя годы, ей вспоминать очень больно.

"Из-за популярности моя третья беременность не состоялась. Сегодня впервые говорю об этом. Я не смогла ее защитить в тот момент", - чистосердечно созналась певица.

Напомним, Натали и ее муж Александр Рудин воспитывают троих сыновей. В 2001 году у Натали родился Арсений, в 2010 на свет появился Анатолий, и весной 2017 певица стала мамой в третий раз: артистка родила сына Евгения.

Напомним, певица Оля Полякова в эфире ток-шоу "За живе!" подняла тему низкой сексуальной культуры украинцев и назвала аборт убийством ребенка.