Певица Рианна поправилась — СМИ

Рири поправилась было заметно еще на вечеринке в Каннах.
Об этом пишет ТСН.
Знаменитость направлялась по делам, а рядом с ней шел телохранитель.
Трудно не заметить, что Рири в последнее время сильно поправилась. То ли алкоголь дает о себе знать, то ли певица просто стала больше есть, загадка.
В этот день на ней были рваные джинсы и полосатая рубашка, которую Рианна приспустила с плеч. На ногах остроносые белые ботинки на шпильке, а в руках маленькая сумка. Золотое колье и красные губы завершали повседневный образ певицы.
То, что Рири поправилась было заметно еще на вечеринке в Каннах, куда звезда приехала чтобы представить свою ювелирную коллекцию, созданную в рамках сотрудничества с брендом Chopard. Тогда в Каннах певица надела платье, которое не так подчеркивало ее фигуру, а благодаря корсету даже немного стройнило.
Напомним, Рианна получила престижную премию за благотворительность.
фото Инстаграм Рианна