Певица Рианна поправилась — СМИ

Рири поправилась было заметно еще на вечеринке в Каннах.

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заметно прибавила в весе.

Об этом пишет ТСН.

Знаменитость направлялась по делам, а рядом с ней шел телохранитель.

Трудно не заметить, что Рири в последнее время сильно поправилась. То ли алкоголь дает о себе знать, то ли певица просто стала больше есть, загадка.

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В этот день на ней были рваные джинсы и полосатая рубашка, которую Рианна приспустила с плеч. На ногах остроносые белые ботинки на шпильке, а в руках маленькая сумка. Золотое колье и красные губы завершали повседневный образ певицы.

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То, что Рири поправилась было заметно еще на вечеринке в Каннах, куда звезда приехала чтобы представить свою ювелирную коллекцию, созданную в рамках сотрудничества с брендом Chopard. Тогда в Каннах певица надела платье, которое не так подчеркивало ее фигуру, а благодаря корсету даже немного стройнило.

Напомним, Рианна получила престижную премию за благотворительность.

фото Инстаграм Рианна