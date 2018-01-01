Певица Рианна сверкнула грудью, фото

Снимки артистки в соцсети собрали тысячи лайков.

Певица Рианна похвасталась новыми сексуальными снимками instagram.com/rihannadaily

Известная американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) выложила в Сеть новые фотографии, на которых она позирует без бюстгальтера

Соблазнительные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

На некоторых фото видна только верхняя часть груди исполнительницы, на большинстве — она прикрыла пикантную часть тела руками.

Напомним, в октябре 2017 года Рианна оголила ноги, чтобы доказать, что не является полной, поскольку до этого несколько месяцев поклонники все чаще обсуждали ее лишний вес. Посмотреть снимки можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook