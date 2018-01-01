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Певица Рианна сверкнула грудью, фото

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1 / 5 Певица Рианна похвасталась новыми сексуальными снимками (instagram.com/rihannadaily)

Снимки артистки в соцсети собрали тысячи лайков.

Рианна
Певица Рианна похвасталась новыми сексуальными снимками instagram.com/rihannadaily
Известная американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) выложила в Сеть новые фотографии, на которых она позирует без бюстгальтера.

Соблазнительные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

На некоторых фото видна только верхняя часть груди исполнительницы, на большинстве — она прикрыла пикантную часть тела руками.

Напомним, в октябре 2017 года Рианна оголила ноги, чтобы доказать, что не является полной, поскольку до этого несколько месяцев поклонники все чаще обсуждали ее лишний вес. Посмотреть снимки можно здесь.

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певица, Рианна, грудь
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