Певица Руслана исполнила колыбельную маленькой крестнице, видео

Артистку завораживает невероятная энергия ребенка.

Руслана Лыжичко выложила в Сеть видео с крестницей Скриншот видео с facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Украинская певица Руслана Лыжичко спела колыбельную своей маленькой крестнице — Катюше Грицак.

Певица утверждает, что ее завораживает невероятная энергия ребенка, говорится на ее странице в Facebook.

"Пою колыбельную моей маленькой крестнице Катюше Грицак. Ее энергия меня завораживает. Она невероятная", — подписала видеоролик исполнительница.

Напомним, в конце декабря Руслана Лыжичко сообщила, что в четвертый раз стала крестной мамой — покрестила дочь своего большого друга Павла Грицака. Обряд проходил в киевском храме Святого Василия Великого