Певица Руслана исполнила колыбельную маленькой крестнице, видео

Артистку завораживает невероятная энергия ребенка.
Певица утверждает, что ее завораживает невероятная энергия ребенка, говорится на ее странице в Facebook.
"Пою колыбельную моей маленькой крестнице Катюше Грицак. Ее энергия меня завораживает. Она невероятная", — подписала видеоролик исполнительница.
Напомним, в конце декабря Руслана Лыжичко сообщила, что в четвертый раз стала крестной мамой — покрестила дочь своего большого друга Павла Грицака. Обряд проходил в киевском храме Святого Василия Великого