Сегодня, 11:18 RSS

Певица Руслана исполнила колыбельную маленькой крестнице, видео

Сегодня, 05:00

Артистку завораживает невероятная энергия ребенка.

Руслана,крестница
Руслана Лыжичко выложила в Сеть видео с крестницей Скриншот видео с facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
Украинская певица Руслана Лыжичко спела колыбельную своей маленькой крестнице — Катюше Грицак.

Певица утверждает, что ее завораживает невероятная энергия ребенка, говорится на ее странице в Facebook.

"Пою колыбельную моей маленькой крестнице Катюше Грицак. Ее энергия меня завораживает. Она невероятная", — подписала видеоролик исполнительница.

Напомним, в конце декабря Руслана Лыжичко сообщила, что в четвертый раз стала крестной мамой — покрестила дочь своего большого друга Павла Грицака. Обряд проходил в киевском храме Святого Василия Великого
Теги:  
Руслана, крестница, колыбельная, Руслана Лыжичко
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...