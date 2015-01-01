Певица Руслана о Джордже Майкле: Это был голос любви

Артистка всю ночь не спала.

Певица Руслана Facebook.com

Певица поделилась своими мыслями на странице в Facebook.

"Сегодня ночью я не могла спать — есть такие ночи, когда почему-то не спится... было как-то тревожно... последнее время количество печальных и трагических новостей перевесила любые возможные и невозможные нормы, если такие нормы существуют в природе ... просто трудно было спать. Утром я узнала трагическую новость, что тихо, без скандальных новостей и подозрений, из земной жизни ушел практически в расцвете лет поп-икона девяностых — Джордж Майкл. Это был голос любви. Голос, звучавший органично почти везде и при разных обстоятельствах или чувствах", — написала Руслана.

Напомним, Элтон Джон прокомментировал смерть своего друга Джорджа Майкла.