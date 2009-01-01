Певица Руслана вспомнила, как едва не развелась с мужем

Перелом в отношениях пары произошел сразу после конкурса "Евровидение-2004".

Руслана Лыжичко Пресс-служба

Сегодня, 24 мая, украинская певица Руслана празднует день рождения.

Артистка пообщалась с журналистом "Сніданку з 1+1".

В интервью Руслана поделилась довольно личными вещами. Так, певица призналась, что был момент, когда она едва не развелась с мужем Александром Ксенофонтовым.

Перелом в отношениях пары произошел сразу после конкурса "Евровидение-2004", на котором Руслана победила.

Вместе с Александром Руслана была невероятно счастлива. Они всюду были вместе и создали множество успешных проектов. Но после "Евровидения" все изменилось. Нужно было отдавать долги, в которые пара залезла, готовясь к международному песенному соревнованию.

Александр заставлял жену тяжело работать. Концерт за концертом. Она была истощена, но он не замечал этого. Бешеный ритм закончился кокйкой в реанимации.

"Мое сердце говорило: "Он тебя не слышит, он тебя не понимает". И я решила, что нам надо расходиться", — вспоминает артистка.

Вместо того, чтобы бросить мужа, Руслана покидает сцену и уходит в политику. Тогда она не знала, что делает самую большую ошибку в своей жизни.

"У меня была депрессия от того, что меня оторвали от сцены. Я была звезда на всех континентах и тут меня сажают в скучный парламент и толку от меня точно нет и все мои попытки по интеграции... Энергетика ни к чему не привела, я просто попала", — поделилась звезда.

Сегодня Руслана хочет вернуться на сцену. Но ее муж на этот раз против. Теперь он мечтает о семейном уюте.

"Он делает дом для меня. Хочет так его сделать, чтобы я уже никуда не рыпалась, чтобы мне ничего не нужно было", — добавила певица.

Напомним, певица Руслана возвращается на сцену.