Певица Тayanna обнажилась в новом откровенном клипе

Клип на песню "Шкода" — шестая видеоработа в сотрудничестве певицы с продюсером и режиссером Аланом Бадоевым.

Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом Тayanna, представила откровенный клип на композицию "Шкода".

На YouTube канале певицы состоялась интернет-премьера песни — это первый сингл из украиноязычного альбома "Тримай мене", релиз которого запланирован на 17 ноября.

Видео предваряет цитата, раскрывающая его основную идею: "Наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями... Дякую тобі, моє натхнення".

Алан Бадоев срежиссировал тактильный, граничащий с возбуждением, откровенный клип, в котором эпизодически рассказывается о самых ярких интимных моментах одной любовной пары — от первого до последнего поцелуя.

"Я создал эту историю из воспоминаний Таянны. Мы говорим со зрителем на взрослом языке, без стеснений. Таков мир Тayanna — в ее песнях много любви, а в отношениях много чувственности", — рассказал режиссер.

Клип на песню "Шкода" — шестая видеоработа в сотрудничестве певицы с продюсером и режиссером Аланом Бадоевым.

Напомним, ранее певица Tayanna рассказала об отношениях с женатым Димой Климашенко.