Певица Tayanna показала новый откровенный клип, опубликовано видео

Режиссером клипа традиционно выступил именитый клипмейкер Алан Бадоев.

Tayanna показала новый откровенный клип Instagram

Известная украинская певица Татьяна Решетняк , выступающая под псевдонимом Tayanna, представила откровенный клип на песню "Кричу".

"Кричу" — продолжает сюжетную линию клипа на песню "Шкода", ставшую хитом прошлой осени. Режиссером клипа традиционно выступил именитый клипмейкер Алан Бадоев.

"Мы часто засыпаем с людьми, с которыми не интересно делить утро. Нежные и по настоящему светлые воспоминания, такое утро, когда все люди кажутся богами и ты запоминаешь каждую родинку на теле... Когда в воздухе запах. Это и есть для меня любовь. Даже если день украдет того, с кем было тепло, останутся воспоминания и они будут светлые ... Всегда хотел снять такое утро", — прокомментировал видео Бадоев в своем микроблоге.

Напомним, ранее Тayanna, представила откровенный клип на композицию "Шкода".