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Певица Tayanna показала новый откровенный клип, опубликовано видео

Сегодня, 00:40

Режиссером клипа традиционно выступил именитый клипмейкер Алан Бадоев.

Tayanna
Tayanna показала новый откровенный клип Instagram
Известная украинская певица Татьяна Решетняк, выступающая под псевдонимом Tayanna, представила откровенный клип на песню "Кричу".

"Кричу" — продолжает сюжетную линию клипа на песню "Шкода", ставшую хитом прошлой осени. Режиссером клипа традиционно выступил именитый клипмейкер Алан Бадоев.

"Мы часто засыпаем с людьми, с которыми не интересно делить утро. Нежные и по настоящему светлые воспоминания, такое утро, когда все люди кажутся богами и ты запоминаешь каждую родинку на теле... Когда в воздухе запах. Это и есть для меня любовь. Даже если день украдет того, с кем было тепло, останутся воспоминания и они будут светлые ... Всегда хотел снять такое утро", — прокомментировал видео Бадоев в своем микроблоге.

Напомним, ранее Тayanna, представила откровенный клип на композицию "Шкода".
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Татьяна Решетняк, Tayanna, клип, Бадоев
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