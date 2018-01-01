Певица TAYANNA посветила ягодицами в прямом эфире Нацотбора на "Евровидение-2018"

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1 / 4 Зрители смогли увидеть блестящие золотистые трусы певицы (Скриншот: YouTube)

Артистка была одета в короткое платье.

Во втором полуфинале Национального отбора "Евровидения" певица TAYANNA выступила с песней на украинском языке "Леля". Артистка выступила с энергичным номером, наполненном танцевальными движениями.

TAYANNA была одета в короткое платье желтого цвета, которое от каждого движения исполнительницы подпрыгивало и обнажало то красивые ноги, то ягодицы артистки.

Во время финального "па" номера, зрители смогли увидеть блестящие золотистые трусы певицы.

Андрей Данилко сравнил этот момент с такой же "фишкой" Светланы Лободы.

Однако все члены жюри отметили, что в этом году артистка выступила в разы лучше, чем в Нацотборе-2017.

Ранее MELOVIN устроил целое шоу на Нацотборе .