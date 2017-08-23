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Певица Tayanna рассказала об отношениях с женатым Димой Климашенко

Сегодня, 11:46
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Певица стала главной героиней сентябрьского номера журнала "Караван историй".

Tayanna
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Финалистка "Голосу країни 5", экс-участницы группы "Горячий шоколад" Татьяны Решетняк, которая теперь является музой самого востребованного клипмейкера Украины Алана Балдоева, позировала для глянца.

Певица стала главной героиней сентябрьского номера журнала "Караван историй".

Сегодня она получает удовольствие от осознанности и принятия своего пути, однако однажды чувствовала себя полностью опустошенной — морально, физически, энергетически. В преддверии выхода украиноязычного альбома муза Алана Бадоева, талантливый автор и заботливая мама — певица Tayanna, впервые выносит на "авансцену" эпизоды своей биографии, которые ранее оставляла "за кулисами".

О детстве: Мои воспоминания о детстве четко делятся на "до" и "после" рождения брата, Миши. Он на шесть лет младше меня. Поначалу я ужасно ревновала к нему родителей. До этого момента все их внимание принадлежало мне, и я была совершенно счастлива. В начале 90-х мама начала ездить в Польшу, а папа уходил на работу, мне приходилось после школы сидеть с братом. Тогда я и почувствовала, что такое ответственность. Позже, помню, как мама сказала, что у нее будет двойня, я разрыдалась и сквозь слезы проговорила: "Мама, у меня не было детства!" Ведь я прекрасно понимала, что воспитываю брата, а теперь и еще двоих придется. Позже я привыкла оставаться на хозяйстве совершенно одна. Готовила, убирала, стирала, гладила, утром отводила братьев в садик, потом бежала в школу, оттуда – на свои занятия вокалом, потом забирала близнецов из садика, делала уроки вместе с Мишей.

О музыке: С шести лет я знала, что стану певицей. Правда, мое первое знакомство с профессиональной музыкой началось неудачно. Мама отдала меня в музыкальную школу по классу аккордеона. Едва взяв инструмент в руки, я возненавидела его, ну и музыку заодно. В тринадцать я начала заниматься вокалом профессионально, сначала в ансамбле, потом брала индивидуальные уроки. Знаменательное для меня мы событие — поездка в Скадовск на фестиваль "Черноморские игры", где я заняла третье место.

О Дмитрии Климашенко: Дима зацепил меня тем, что с ним было интересно разговаривать на профессиональные темы. Мне было 18 лет, мы работали бок о бок по 24 часа в сутки. Наша любовь к Музыке и творчеству в определенный момент переросла в настоящие чувства друг к другу. Дима — цыган, а у них допустимо многоженство. С его женой Аникой мы прекрасно общались, можно сказать, дружили. Я ее очень уважаю, прислушивалась к ее советам, в том числе кулинарным. Аника невероятно мудрая женщина, и она относилась к нашему союзу с Димой с точки зрения цыганских традиций", — призналась Решетняк.

К 25 годам, став мудрее, я поняла, что наши отношения должны развиваться или прекратиться. А после десяти лет совместной работы (в том числе четырех лет в "Горячем шоколаде") в какой-то момент своей карьерной и музыкальной гонки я спросила себя: "Эй, а что ты сделала для себя? Зачем ты вообще живешь?". Ответа не было. И я приняла решение порвать с Димой. А он, в свою очередь, не смирился с моим решением и выгнал меня из группы.

О воспитании сына: Материнство и беременность полностью меня преобразили. Я стала другим человеком – это заметили все. Сын сделал мой мир ярким. Я хочу, чтобы он был самостоятельным человеком, а не парниковым цветочком. Как писал Ошо, ребенок — это не ваша собственность, а душа, которая через вас пришла в мир. Ваша обязанность — накормить, одеть, научить и отпустить.

Об украиноязычном альбоме: Сейчас мы с командой на финишной прямой в работе над украиноязычным альбомом. Мы планируем создать лонгплей, к прослушиванию которого захочется вернуться и через несколько лет. К тому же, этот альбом будет кардинально отличаться от прошлой пластинки. Он — о прекрасных эмоциях, оптимистичном взгляде на жизнь и, конечно, о любви.

 

Напомним, Алан Бадоев заставил певицу Tayanna плавать полуобнаженной при температуре +3.

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Tayanna, певица, Татьяна Решетняк, Бадоев, Дима Климашенко
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