Сегодня, 12:23 RSS

Певица Валерия поделилась секретом, как тренироваться в домашних условиях, и достичь желаемой формы

Сегодня, 10:32
Валерия < >
< >
1 / 4 Артистка ежедневно выполняет физические упражнения (instagram.com/valeriya)

Артистка ежедневно выполняет физические упражнения.

49-летняя российская певица Валерия поражает своих поклонников стройной и изящной фигурой. Певица ежедневно занимается в домашних условиях, и постоянно выкладывает видео со своих тренировок, которые каждый может повторить дома.

На своей странице в Instagram Валерия под хештегом #домашние тренировки делится с подписчиками видео с занятий стретчингом, пилатесом, крадио и силовых тренировок.

Так, на одном из последних роликов Валерия перед началом тренировки растягивается, затем приседает с использованием фитбола. Далее певица делает упражнения на ноги с утяжелителем.

Певица занимается под руководством тренера, которая уверяет, что достичь желаемой формы дома – реально, даже если нет необходимого оборудования. Если на поездки в фитнес-центры и спортзалы нет времени или денег, она советует заниматься даже с собственным весом.

Ранее Валерия поделилась секретом, как в 49 лет оставаться молодой и гибкой.
Теги:  
Валерия, спорт, тренировка, дома, домашние условия, певица, совет
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...