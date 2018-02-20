Певица Валерия поделилась секретом, как тренироваться в домашних условиях, и достичь желаемой формы

Артистка ежедневно выполняет физические упражнения.

49-летняя российская певица Валерия поражает своих поклонников стройной и изящной фигурой. Певица ежедневно занимается в домашних условиях, и постоянно выкладывает видео со своих тренировок, которые каждый может повторить дома.

На своей странице в Instagram Валерия под хештегом #домашние тренировки делится с подписчиками видео с занятий стретчингом, пилатесом, крадио и силовых тренировок.

Так, на одном из последних роликов Валерия перед началом тренировки растягивается, затем приседает с использованием фитбола. Далее певица делает упражнения на ноги с утяжелителем.

Певица занимается под руководством тренера, которая уверяет, что достичь желаемой формы дома – реально, даже если нет необходимого оборудования. Если на поездки в фитнес-центры и спортзалы нет времени или денег, она советует заниматься даже с собственным весом.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 19 Мар 2018 в 1:49 PDT

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 19 Фев 2018 в 11:24 PST

Ранее Валерия поделилась секретом, как в 49 лет оставаться молодой и гибкой.