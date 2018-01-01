Певица Валерия снялась топлес для обложки журнала

Артистка таким образом отметила 50-летие.

Артистка отметила 50-летие instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, снялась топлес для обложки журнала "СтарХит".

В интервью изданию она призналась, что раньше стеснялась своего тела, и только к 50 годам перестала это делать. К тому же, она отметила, что не делает "уколов красоты".

"В 50 лет я перестала стесняться своего тела. Скажу честно: цифра в паспорте меня немного удивляет, но я стараюсь относиться к возрасту философски. Но я не устала, чувствую себя молодой и активной! Если говорить о пластике, то я принципиальная противница филлеров и даже от ботокса давно отказалась", - призналась Валерия журналу.

Однако поклонники артистки не оценили таких фото, они возмутились, что на обложке Валерия выглядит 80-летней бабушкой, и редакторы специально ее состарили.

"Что у нее с лицом?) На фото лет 65-70", "На обложке очень страшное фото, как будто лет 80", "Тело 30-летней, лицо 70-летней", "На обложке ее так состарили, ужас просто...она намного моложе выглядит...", "На оригинальной обложке все нормально, это тут ее нарочно состарили видимо", - писали юзеры.

Валерия прикрывала грудь руками instagram.com/p/BhtF6NNlZQw

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