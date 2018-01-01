Певица Жасмин рассказала, как похудела на 16 килограммов

Исполнительница призналась, что после рождения третьего ребенка набрала лишний вес.

Жасмин занимается спортом и правильно питается Фото: Instagram/Жасмин

Известная российская певица Жасмин созналась, что после рождения сына Мирона она столкнулась с трудностями относительно своих увеличившихся в объеме форм.

"У каждой женщины процесс восстановления занимает разное время. У меня где-то через год начали происходить перемены и постепенный возврат к прежним формам. На данный момент я уже добилась хороших результатов, но все еще нахожусь в процессе, стремлюсь приблизиться к своему идеальному состоянию", - рассказала певица в интервью российским СМИ.

40-летняя Жасмин отметила, что на время беременности отодвинула переживания о своей фигуре на задний план и сконцентрировалась на здоровье, поэтому набрала 20 лишних килограммов.

"Конечно, я понимала, сколько потом придется приложить усилий. Но это все мимолетные тревоги… В том, что я смогу вернуть прежнюю форму, даже не сомневалась. На данный момент уже удалось сбросить 16 килограммов!" — рассказала певица.

Артистка также раскрыла секрет того, как ей удалось добиться столь впечатляющего результата.

"Ем небольшими порциями 4 - 5 раз в день. Исключила жирную пищу, рафинированные продукты (белую муку, шлифованный рис и т.п.), сахар заменила на мед и сироп агавы. Стараюсь есть пищу, приготовленную на пару или в духовке, ем много овощей, зелени и фруктов. Каждый день выпиваю не менее двух литров воды и, конечно, 3 - 4 раза в неделю занимаюсь спортом с тренером. Мы с ним разработали специальную программу, которая на каждом своем этапе давала и продолжает давать хорошие результаты", - призналась певица.

Конец 2015 года / Май 2018 года Фото: коллаж lady.mail.ru

Напомним, Жасмин с 2011 года замужем за молдавским бизнесменом Иланом Шором. Пара воспитывает дочь Маргариту и сына Мирона. От предыдущих отношений у певицы также есть сын Михаил.

Как ранее сообщалось, украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками промежуточными результатами своей трансформации тела. Артистка решила подтянуть тело с помощью тренировок и правильного питания.

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