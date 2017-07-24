Певицу Lama задержали в Турции из-за возраста

Артистку узнали люди, которые проходили контроль вместе с певицей и начали делать селфи со звездой и брать автографы.
Об этом пишет Единственная.
В своем Instagram Lama опубликовала фото, на котором позирует возле моря. В комментариях артистка сообщила о том, что, возвращаясь с отдыха, с ней произошел инцидент на паспортном контроле турецкого аэропорта.
"Уже перед вылетом в Украину меня задержали сотрудники паспортного контроля. Для меня это стало очень большой неожиданностью, закона я не нарушала, поэтому оснований для задержания у них не было. Но еще больше меня удивила причина этого недоразумения. Узнав из-за чего меня задержали, я даже рассмеялась — причиной стал мой возраст по паспорту. Я уже привыкла, что часто делают комплименты моей внешности, но я даже и представить не могла, что когда-то это станет поводом для моего задержания", — написала в своем блоге певица.
Разрешить ситуацию Lama помог случай. Артистку узнали люди, которые проходили контроль вместе с певицей и начали делать селфи со звездой и брать автографы