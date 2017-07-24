Певицу Lama задержали в Турции из-за возраста

Артистку узнали люди, которые проходили контроль вместе с певицей и начали делать селфи со звездой и брать автографы.

Певица Lama Instagram

Певица Lama, рассказала об инциденте, который произошел с ней в Турции.

Об этом пишет Единственная.

В своем Instagram Lama опубликовала фото, на котором позирует возле моря. В комментариях артистка сообщила о том, что, возвращаясь с отдыха, с ней произошел инцидент на паспортном контроле турецкого аэропорта.

"Уже перед вылетом в Украину меня задержали сотрудники паспортного контроля. Для меня это стало очень большой неожиданностью, закона я не нарушала, поэтому оснований для задержания у них не было. Но еще больше меня удивила причина этого недоразумения. Узнав из-за чего меня задержали, я даже рассмеялась — причиной стал мой возраст по паспорту. Я уже привыкла, что часто делают комплименты моей внешности, но я даже и представить не могла, что когда-то это станет поводом для моего задержания", — написала в своем блоге певица.

Разрешить ситуацию Lama помог случай. Артистку узнали люди, которые проходили контроль вместе с певицей и начали делать селфи со звездой и брать автографы

Публикация от Lama (@nataliadzenkiv) Сен 18 2017 в 12:00 PDT

Публикация от Lama (@nataliadzenkiv) Сен 16 2017 в 12:31 PDT

Публикация от Lama (@nataliadzenkiv) Авг 6 2017 в 5:44 PDT

Публикация от Lama (@nataliadzenkiv) Июл 24 2017 в 2:40 PDT

Напомним, певица Lama поразила фанатов сменой имиджа.