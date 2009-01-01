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Певицу МакSим срочно госпитализировали в Турции

Сегодня, 15:46

Изначально Максимова жаловалась просто на легкий дискомфорт.

Певица МакSим
Певица МакSим Instagram
Певица Марина Максимова, МакSим, срочно доставлена в больницу Турции.

Об этом пишет paparazzi.

В теплые края Марина отправилась отдыхать. Но весенние каникулы прервала острая боль. В итоге артистка доставлена в клинику с подозрениями на аппендицит.

Изначально Максимова жаловалась просто на легкий дискомфорт и боли в животе, но позже стало понятно, что без помощи медиков не обойтись.

Певица МакSим
Instagram

В итоге диагностировали острый гастрит, который сопровождался адскими болями. Это и не удивительно, видно, что МакSим при своем невысоком росте весит "как пушинка".

Напомним, певица МакSим родила девочку.

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Певица МакSим, больница, госпитализирована, Турция
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