Певицу МакSим срочно госпитализировали в Турции

Изначально Максимова жаловалась просто на легкий дискомфорт.

Певица МакSим Instagram

Об этом пишет paparazzi.

В теплые края Марина отправилась отдыхать. Но весенние каникулы прервала острая боль. В итоге артистка доставлена в клинику с подозрениями на аппендицит.

Изначально Максимова жаловалась просто на легкий дискомфорт и боли в животе, но позже стало понятно, что без помощи медиков не обойтись.

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В итоге диагностировали острый гастрит, который сопровождался адскими болями. Это и не удивительно, видно, что МакSим при своем невысоком росте весит "как пушинка".

Напомним, певица МакSим родила девочку.