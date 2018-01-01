Pharaoh на концерте избил фаната: видео

Видео драки уже залили на YouTube.

Фараон ударил фаната. instagram.com/pluxury_coldsiemens

22-летний рэпер Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh (Фараон), избил фаната во время концерта.

На YouTube появилось видео драки. На нем видно, как после перепалки музыкант со сцены сначала ударил поклонника в лицо, а затем добавил кулаком. После чего рэпер принялся скакать по сцене, размахивая руками.

В комментариях к видео люди пишут: "А парапоху-то фанаты не важны, он у папы кормится. Ииграется дитятко, родившееся с золотой ложкой в одном месте", "Думаю, они друг друга заслуживают", "Честно, всем индифферентно. Тем более с вероятностью выше 50% это была запланированная акция для привлечения внимания к Фараону" и т.п.

Рэпер Pharaoh начал музыкальную деятельность в 2012 году. Он является бывшим участником коллективов Grindhouse и YungRussia, а также лидером творческого объединения Dead Dynasty.

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