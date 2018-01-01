Pharaoh на концерте избил фаната: видео

Видео драки уже залили на YouTube.
На YouTube появилось видео драки. На нем видно, как после перепалки музыкант со сцены сначала ударил поклонника в лицо, а затем добавил кулаком. После чего рэпер принялся скакать по сцене, размахивая руками.
В комментариях к видео люди пишут: "А парапоху-то фанаты не важны, он у папы кормится. Ииграется дитятко, родившееся с золотой ложкой в одном месте", "Думаю, они друг друга заслуживают", "Честно, всем индифферентно. Тем более с вероятностью выше 50% это была запланированная акция для привлечения внимания к Фараону" и т.п.
Рэпер Pharaoh начал музыкальную деятельность в 2012 году. Он является бывшим участником коллективов Grindhouse и YungRussia, а также лидером творческого объединения Dead Dynasty.
Ранее сообщалось, что рэпер Ярмак посвятил клип о темнокожем парне украинскому олимпийскому чемпиону. Прототипом главного героя стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
Напомним, российский рэпер Oxxxymiron дебютирует в фильме по книге Пелевина. Он сыграет антигероя в картине "Ампир V".
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