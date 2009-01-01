Пианист-виртуоз и участница Нацотбора "Евровидения" создадут кавер на ее конкурсную песню

Пианист предложил уникальное и совершенно новое исполнение композиции
Музыканты начали работу над инструментальной версией композиции, которая уже успела покорить поклонников певицы.
Это проект над кавером для песни "I love you" — адаптированной версии песни "Осень" из дебютного ЕР "Tayanna. Портреты".
Идея создания инструментального варианта песни родилась во время репетиций. Песню направили музыканту Евгению Хмаре, и уже вскоре артисты встретились для реализации задуманного.
Пианист предложил уникальное и совершенно новое исполнение композиции, которое очень подходит тембру голоса Татьяны Решетняк. Инструментальную версию "I love you" поклонники услышат наживо. Но пока неизвестно, презентуют ее на отборочном этапе конкурса Евровидение или в предстоящем шоу Евгения Хмары, которое состоится 2 марта в Октябрьском дворце в Киеве.
Напомним, стали известны имена полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение-2017".