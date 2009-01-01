Пианист-виртуоз и участница Нацотбора "Евровидения" создадут кавер на ее конкурсную песню

Пианист предложил уникальное и совершенно новое исполнение композиции

Евгений Хмара и Татьяна Решетняк Пресс-служба

Пианист-виртуоз Евгений Хмара и участница Нацотбора Евровидения Tayanna создадут кавер на ее конкурсную песню.

Музыканты начали работу над инструментальной версией композиции, которая уже успела покорить поклонников певицы.

Это проект над кавером для песни "I love you" — адаптированной версии песни "Осень" из дебютного ЕР "Tayanna. Портреты".

Идея создания инструментального варианта песни родилась во время репетиций. Песню направили музыканту Евгению Хмаре, и уже вскоре артисты встретились для реализации задуманного.

Пианист предложил уникальное и совершенно новое исполнение композиции, которое очень подходит тембру голоса Татьяны Решетняк. Инструментальную версию "I love you" поклонники услышат наживо. Но пока неизвестно, презентуют ее на отборочном этапе конкурса Евровидение или в предстоящем шоу Евгения Хмары, которое состоится 2 марта в Октябрьском дворце в Киеве.

Напомним, стали известны имена полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение-2017".