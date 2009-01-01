Пикантное фото Елены Ваенги в красном белье взбудоражило ее поклонников

Месяц назад Ваенга заявила, что намерена сесть на диету и заняться спортом.

Елена Ваенга Instagram

Певицаизумила поклонников, опубликовав фотографию, где она позирует в красной комбинации, туфельках на шпильках в тон, которые ей подарил любящий супруг, и ажурных чулочках.

Об этом пишет 7 Дней.

Снимок произвел среди фанатов эффект разорвавшейся бомбы. "Ничего себе! Вау! Мулен руж… Какая же вы красивая и стройная! Огонь!", "Почти шпагат Волочковой", "Молодец.Фигура потрясающая. Вам идет красный цвет, сюда бы еще халатик для завтрака", "Фигурка суппер! ну и туфли конечно!", "Лена, ну что это, скоро как Волочкова-на шпагат", "Вау! Зачётное фото! Елена Вам идёт)", "Супер секси!", "Вот это -да! Елена, огонь)))", — писали они.

Instagram

Интересно, что пикантный подарок звезда сделала для поклонников в день своего рождения "40 лет… — подписала фотографию Елена. — Даже не верится".

Месяц назад Ваенга заявила, что намерена сесть на диету и заняться спортом. "В двадцать лет я весила 60 килограммов (рост звезды 177 см — Ред.). — говорила Ваенга. — Спорт и правильное питание — вот что помогает. Турбослимы и прочая питейно-жевательная чушь — развод глупых баб. Попытаюсь в последний раз. Хотя, конечно, я понимаю, что двадцать лет не сорок. Но надежда есть! И примеров перед глазами куча".

Напомним, Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике.