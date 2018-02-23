Пикантные формы и кружевное белье: Анна Седокова необычно поздравила мужчин с 23 февраля

Артистка поделилась поздравлениями своем Instagram.

Анна Седокова поздравила мужчин с отмененным в Украине праздником 23 февраля annasedokova/instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая переехала в Россию, поздравила мужчин с отмененным в Украине праздником - Днем защитника Отечества.

"Дорогие Мужчины! Спасибо , что защищаете ! От опасности , от непогоды и порою от нас самих. Мы с моими девочками подписчицами поздравляем ВАС !!!!! И по этому поводу подарок - песня !!! #УВЛЕЧЕНИЕ. Ведь правда говорят, что лучший подарок - сделанный своими руками", - написала под видео в своем Instagram Седокова.

В качестве подарка, сделанного своими руками, певица опубликовала фрагмент своего откровенного клипа на песню "Увлечение", а также пообещала каждому парню, оставившему любой комментарий под видео лайк на фото.

Видео подписчики звезды уже успели посмотреть больше 100 тысяч раз, и оставили сотни комментариев с благодарностями.

"Это лучший подарок на сегодня)", "Спасибо за поздравления! Ты шикарна!", "Спасибо большое, очень приятно", - благодарили певицу поклонники.

Также фанаты отметили, что на видео Седокова выглядит неотразимой.

"Как всегда превосходна!!! Красавица!", "Сексуальная Анна", "Ты как всегда прекрасна и неотразима!", - отметили юзеры.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 23, 2018 в 2:09 PST

Ранее поздравила мужчин с 23 февраля Светлана Лобода.