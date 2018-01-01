Пикантный боди и странные шары в пустыне: Ольга Бузова представила новый клип

Артистка похвасталась свежей видеоработой.

Артистка похвасталась новой видеоработой instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова выпустила новый клип на песню "Бери меня".

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале артистки. Съемки проходили в пустыне, в которой певица пребывает в полном одиночестве.

Режиссером видеоработы стала Мария Скобелева. Она снимала клип на хит Натали "О боже, какой мужчина".

На первых кадрах клипа Бузова предстает в пикантном белом боди. Купальник почти не прикрывает тело певицы. Далее Бузова позирует в сдержанном платье в пол.

По мнению фанатов Бузовой, ей стоит со своими песнями попытаться пройти отбор на "Евровидение".

"Умница девочка рви весь шоу-биз!", "Стильная, сексуальная красотка. Клип очень крут", "Оля, Вы большая умница, клип прям завораживает!", "Ну, прям уровень, шаг за шагом в лидеры ))) Когда на Евровидение?", - восхищались новой видеоработой фанаты.

Другие же отметили, что голос певицы в ее песнях разный, ведь присутствует сильная обработка.

"А это она поет?", "Как сильно обработан голос...ну это ладно, все привыкли) вот над актерским мастерством надо поработать", "Постоянно голос разный на всех песнях", - заметили подписчики.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова запускает собственную криптовалюту.