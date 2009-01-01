Пиппа Миддлтон не хочет видеть Меган Маркл на своей свадьбе

СМИ все чаще обсуждают бурный роман 35-летней актрисы и 32-летнего британского монарха.

Меган Маркл и Пиппа Миддлтон Instagram

Об этом пишет ivona.

СМИ все чаще обсуждают бурный роман 35-летней актрисы и 32-летнего британского монарха. В начале 2017 года стало известно, что Гарри и Меган планируют официально подтвердить свои отношения на свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса, которая состоится 20 мая в церкви святого Марка в Энглфилде.

Однако возлюбленные решили не тянуть и появились в свете раньше, неделю назад, на свадьбе друга принца. Известно, что во время данного мероприятия все внимание было сосредоточено не на невесте, а на Маркл. Папарацци то и дело пытались запечатлеть актрису в обнимку с принцем.

Как утверждают источники, это и послужило поводом отказать Меган в приглашении на свадебную церемонию Пиппы.

К тому же в приглашениях младшая Миддлтон указала правило — "no ring, no bring" ("нет кольца, приходи один"). Поэтому Гарри теперь уж точно появится на торжестве в гордом одиночестве.

Напомним, королева Елизавета запретила внукам появляться на свадьбе Пиппы Миддлтон.

фото Instagram Пиппа Миддлтон